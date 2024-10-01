'Помнить о подвиге каждого': защитник Украины после тяжелых ранений покорил вершину в 5000 м и посвятил восхождение побратимам. Видео

В День защитников и защитниц Украины воин Третьей штурмовой бригады на псевдо "Шах" поднялся на вершину горы Казбек на Кавказе. Свое восхождение на вершину в 5 тыс метров военнослужащий, участвовавший в боях за Авдеевку, а затем потерявший руку под Орловкой в Донецкой области, посвятил побратимам, отдавшим жизнь за Украину.

Видео дня

Он подчеркнул: украинские воины помнят о каждом, кто погиб в бою – и непременно очистят украинскую землю от оккупантов. Видео, снятое на вершине горы Казбек, опубликовали в Telegram-канале 3 ОШБр.

"Третья штурмовая покоряет Казбек — в честь украинских воинов! Кадры с вершины кавказских гор записал боец 1-й роты 2-го штурмового батальона с позывным "Шах". Друг Шах отчаянно рубился в Авдосе, здесь получил свое первое ранение. Вернулся в строй и продолжил крушить оккупантов в Орловке. В этих боях он потерял кисть руки. И после ранения покорил вершину в 5000 м, и свое восхождение посвятил побратимам", – говорится в сообщении.

На вершине Казбека "Шах" развернул флаг своей бригады. Он заверил: украинские воины помнят каждого побратима, чью жизнь оборвала война.

"Сегодня мы поднялись на 5 000 м, на гору Казбек. Это восхождение хочу посвятить всем погибшим воинам в Священной Войне, войне в Украине. Мы помним каждого из вас. Клянусь, побратимы, братья, еще не было и дня, чтобы мы заснули и не подумали о ком-то. Это дело мы доведем до конца. Третья штурмовая, второй штурмовой батальон, первая штурмовая рота. Слава Украине", – сказал воин на видео.

В то же время в 3 ОШБр призвали украинцев подписать петиции о присвоении звания Героя Украины для воинов бригады:

"Ибо помнить о подвиге каждого - меньше всего, что мы можем для них сделать!" – отметили в бригаде.

Напомним, ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский отметил подвиг защитников в войне и вручил награды.

Также в знак памяти о погибших героях 1 октября в Киеве на десять минут остановили движение, а воины ГУР, СБУ и бригады "Азов" обратились к побратимам и сестрам с трогательными словами поздравления.