Помогал уклонистам незаконно пересекать границу: на Буковине разоблачили 'оборотня' в погонах. Фото

В Черновицкой области работники Государственного бюро расследований разоблачили группу, занимавшуюся переправкой уклонистов за границу. Перевозку мужчин призывного возраста в Румынию возглавил правоохранитель, а помогали ему трое его гражданских знакомых.

Руководитель группы располагал информацией о том, где и когда на границе будут нести службу пограничные наряды, и на основе этих данных разрабатывал маршруты для беглецов. По ним уклонистов проводили сообщники правоохранителя. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Члены этой группы искали желающих незаконно выехать из Украины (с каждого за эту "услугу" брали по 4,5-5 тысяч евро), а затем собирали их в Черновцах. После отмашки "оборотня" в погонах уклонистов привозили в оговоренное место, после чего они ночью переходили украинско-румынскую границу. Таким образом злоумышленники смогли переправить в Румынию до 10 военнообязанных.

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Однако в конце сентября они были пойманы с поличным – авто с одним из фигурантов дела и пятью "клиентами" остановили пограничники. Члена группы заключили под стражу, а остальные злоумышленники пытались скрываться от следствия, однако в конце концов тоже были разоблачены ГБР.

Теперь правоохранителю и трем его сообщникам сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Им грозит до 9 лет лишения свободы.

Правоохранителю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч грн. Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения еще двум участникам группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила новую схему выезда за границу мужчин призывного возраста. За пределы страны во время действия военного положения и объявленной всеобщей мобилизации они попадали как "многодетные отцы".

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