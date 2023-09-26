'Помогая нам, вы помогаете себе': Данилов высказался о поддержке Западом Украины и поставил точку в спорах по поводу контрнаступления

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что военная поддержка Запада свидетельствует о совместной борьбе против российской агрессии. По его словам, страны НАТО помогают не только украинской армии, но и себе.

Данилов подчеркнул, что если бы Украина не дала отпор врагу в начале полномасштабного вторжения, то война уже была бы на территории Европы. Об этом он рассказал в интервью изданию ABC.

Секретарь СНБО отметил, что между Украиной и странами Запада существует отличная координация, ведь кроме поставок оружия бойцы украинской армии получают возможность проходить обучение в нескольких западных странах. При этом он заявил, что украинские военные также передают опыт, который приобрели благодаря этой войне.

Также он ответил некоторым западным политикам, критикующим темпы украинского контрнаступления. В первую очередь Данилов заявил, что предпочитает употреблять словосочетание "широкомасштабная война", а не "контрнаступление". К тому же он заверил, что украинские военные знают, как они должны решать все стратегические и тактические задачи на поле боя.

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Секретарь СНБО отмечает, что борьба, которую сейчас ведет украинский народ за независимость, ни в коем случае не должна быть ослаблена действиями партнеров. Данилов уверяет, что это совместная борьба и партнеры отлично знают потребности армии на фронте.

"Помогая нам, вы помогаете себе. Если бы мы не противостояли ситуации после 24 февраля 2022, война уже была бы на территории Европы. Есть ли у стран НАТО сильное желание воевать с Россией? Я этого не вижу", – заявил Данилов.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю войска России предприняли усилия по проведению локальных контратак против наступающих украинских сил как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях. В обоих районах Силы обороны Украины отбили атаки противника и сохранили контроль над недавно освобожденной территорией.

Напомним, в ВСУ рассказали, что Силы обороны успешно уничтожают врага в районе Бахмута, уменьшая его оборонительные возможности. Под огнем украинских войск сейчас находится логистический маршрут врага Бахмут – Горловка.

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