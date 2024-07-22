Поможет защищать небо: в ВСУ показали, как новобранцы овладевают системой ПВО Starstreak в Британии. Фото

Украинские новобранцы продолжают тренировки на системе ПВО Starstreak. В этом им помогают вооруженные силы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что обучение поможет украинским военным защищать свое суверенное небо от незаконной авиации России.

Справка

Starstreak – это британский переносной зенитно-ракетный комплекс, портативная система противовоздушной обороны малой дальности, оптимизированная для обеспечения защиты от воздушных угроз. Он был принят на вооружение британской армии в 1997 году.

Ракета Starstreak движется со скоростью более чем в три раза превышающей скорость звука и может несколько раз поразить цель благодаря своей системе из трех снарядов, похожих на дротики. Использование в боевой части трех вольфрамовых субэлементов, каждый из которых имеет свою осколочную боевую часть, увеличивает вероятность успешного поражения цели.

Варианты применения ракет:

– ATASK ("воздух – воздух" Starstreak). Для использования с вертолета. Разработано в сочетании с электроникой McDonnell-Douglas и Lockheed-Martin в период с 1995 по 1998 специально для использования с AH-64 Apache. На вооружение не поступил.

– LML. Выпускается из легкой многократной пусковой установки (LML), содержащей три ракеты, готовые к стрельбе, и может использоваться в качестве стационарного пускового блока или установленного на легкое транспортное средство, такого как Land Rover или HMMWV (Humvee).

– Seastreak для военно-морского использования. Крепление, подобно LML, но содержит 6 или 24 ракеты.

– Самоходный (SP) HVM. Размещен на Alvis Stormer AFV, с восьмизарядной пусковой установкой с внутренним местом хранения еще 8 ракет. Это самый распространенный вариант.

– Starstreak Avenger. Созданная в соответствии с требованиями армии США в начале 1990-х годов, эта система интегрировала ракету Starstreak в автомобиль Boeing Avenger, заменив 1 капсулу ракет Stinger на 1 капсулу из 4 Starstreak и соответственно сменив систему управления огнем.

– Starstreak Mark II. Улучшенная Starstreak.

– THOR/Multi Mission System (MMS). Четырехракетная башня, установленная на внедорожном шасси Pinzgauer (6x6), представлена Thales в 2005 году.

– RapidRanger. Пусковая установка RapidRanger на автомобиле URO VAMTAC.

Напомним, что Украина получила ПЗРК Starstreak от Великобритании как материально-техническую помощь для отражения российского нашествия еще весной 2022 года.

1 апреля 2022 года ВСУ впервые успешно использовали ПЗРК Starstreak против российских оккупантов. В сети Интернет появилось видео, на котором было показано уничтожение одного Ми-28Н. Это произошло недалеко от Попасной в Луганской области. Пара вертолетов выполняла стрельбу неуправляемыми ракетами из кабрировки (так называемый "танец страха").

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями британских оборонных компаний. Это произошло во время саммита Европейского политического сообщества. Среди ключевых были обсуждены перспективы совместного оборонного производства, прежде всего боеприпасов, систем ПВО, пушек, бронетехники и беспилотников.

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