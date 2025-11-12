Попадание было по двум установкам: новые подробности атаки на стратегический завод в Буденновске. Фото

В Буденновске произошла атака на химический завод ООО "Ставролен". В результате взрывов пострадали критически важные производственные установки предприятия.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. По данным их источников, попадания пришлись на установку компримирования и ректификации этилена и пропилена, а также на установку пиролиза, отвечающую за производство этилена.

Именно эти узлы являются ключевыми для синтеза полиэтилена и других полимеров, поэтому их повреждение существенно влияет на работу завода.

Последствия атаки привели к временной остановке производства. На предприятии сейчас проводят оценку масштаба разрушений и определяют объем работ, необходимых для восстановления функционирования всех ключевых участков.

Из-за повреждения важных технологических звеньев завод пока не может обеспечивать производство полимерной продукции в привычных объемах, что может повлиять на поставки материалов на внутренний и внешний рынок.

Что предшествовало

Стоит отметить, что в ночь на 12 ноября в России пожаловались на дроновую атаку по Ставропольскому краю. Взрывы, в частности, раздавались в Буденновске. Там вспыхнул пожар в промзоне, его подтвердили местные власти. Позже стало известно, что под ударом оказался именно химический завод "Ставролен".

ООО "Ставролен" не занимается газопереработкой в классическом понимании, а использует продукцию газоперерабатывающих заводов группы ЛУКОЙЛ, в частности, обрабатывая попутный нефтяной газ с месторождений Северного Каспия на отдельном газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) группы. Этот ГПЗ мощностью 2,2 млрд м³/год выпускает отбензиненный газ и ШФЛУ, которые затем поставляются на нефтехимическое производство "Ставролен".

Расположен завод в Буденновске, является градообразующим предприятием.

По версии российского минобороны, над Ставропольским краем в течение ночи "сбили" четыре беспилотника. Всего же "отражена атака" 22 дронов.

А вот админ Telegram-канала Supernova+ утверждает, что по заводу было "по меньшей мере три точных попадания".

Ранее "Ставролен" уже находился под атакой украинских дронов: о прилетах по этому химзаводу сообщалось утром 29 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 11 ноября, российский НПЗ в Орске поразили беспилотники СБУ. До места прилета от границы Украины – около 1 400 км.

Также сообщалось, что в Генштабе подтвердили поражение Саратовского НПЗ, нефтяного терминала в Феодосии и объектов врага в Донецкой области.

