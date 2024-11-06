Попал: во время ночной атаки украинский МиГ-29 сбил ракетой вражеский 'Шахед'. Видео

Украинский пилот истребителя МиГ-29 ночью во время воздушной тревоги сбил управляемой ракетой Р-73 вражеский Shahed-136. Соответствующее видео появилось в сети 6 ноября.

Видео дня

"Ночная отработка по Shahed КР Р-73 с борта МиГ-29", - подписали видео в Telegram-канале "Соняшник". Это отдельный канал бойцов Воздушных сил ВСУ.

"Напомню, что ночные полеты требуют от летчика устойчивых навыков в пилотировании по приборам и в использовании арматуры кабины. Особенно во время прицеливания и боевой работы необходимо не только думать и анализировать картинку прицела, но и не забывать и контролировать режим полета", – отметил пилот. .

Украинский защитник не рассказал о трудностях такой "отработки по цели". В свою очередь эксперты отмечают, что сбивать малоразмерные и малоскоростные ударные дроны с истребителя не так просто, как кажется. Надо все тщательно просчитать: и быстроту, скорость самолета, и свои маневры в небе.

Кроме того, перехват малоразмерных воздушных целей с использованием авиационного вооружения на таких дистанциях довольно опасен, из-за вероятности попадания обломков в двигатель самолета. Однако пилоту удалось безопасно уничтожить русский дрон-камикадзе.

Пуску авиационной управляемой ракеты "воздух-воздух" Р-73 предшествует захват цели инфракрасной системой наведения ракеты. Кроме того, самолет МиГ-29 способен осуществлять захват воздушной цели как с использованием бортовой РЛС, так и оптико-электронной системы ПрНК-29А.

Р-73 несет около 7 кг взрывчатки в боеголовке, которой достаточно для поражения не только беспилотников, но и более габаритных воздушных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты вечером вторника, 5 ноября, снова запустили по Украине группы ударных дронов-камикадзе Shahed-136. Воздушная атака продолжалась до утра 6 ноября. За это время РФ нанесла несколько ракетных ударов по Одесщине и атаковала страну 63 беспилотниками. В свою очередь защитники неба сбили 38 БПЛА, еще ряд был локационно потерян.

Также военные дали украинцам уточнение работы сил ПВО во время воздушных атак РФ. Они отметили, что в тревогу может сбиваться время на мобильных телефонах – это связано с действием радиоэлектронной борьбы.

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