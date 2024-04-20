Попала в гражданское помещение, но не сдетонировала: на Харьковщине обезвредили 250-килограммовую управляемую авиабомбу. Видео

В Харьковской области спасатели обезвредили смертоносную российскую авиабомбу, которая попала в гражданское помещение, но не сдетонировала. Во время работ все люди в радиусе 200 метров были эвакуированы.

Боевую часть бомбы обезвредили на специальной площадке за пределами населенного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Две управляемые авиабомбы российские террористы сбросили на поселок Золочев Харьковской области 17 апреля. Одна из них взорвалась в центре, населенного пункта. Вследствие военного преступления двое гражданских людей получили травмы.

Вторая авиабомба попала в административное здание. Пробив крышу, боевая часть упала в помещение на втором этаже и, к счастью, не сработала. После этого саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины прибыли на место происшествия для обезвреживания бомбы.

Специалисты установили, что речь идет о бомбе КАБ-250. В ГСЧС отметили, что пиротехники сильно рисковали, ведь российские оккупанты часто устанавливают на такие бомбы дополнительные взрыватели-ловушки.

Для извлечения бомбы с помещения административного здания пирохетники применяли спецтехнику. Далее бомбу вывезли подальше от населенного пункта и взорвали.

Напомним, российские захватчики не прекращают терроризировать Харьковщину: утром 20 апреля они обстреляли Волчанск. В результате вражеских обстрелов разрушений подверглись 9-этажка и частный дом.

Ранее сообщалось, что россияне 19 апреля нанесли ракетный удар по Сумам. Под ударом снова оказалась гражданская инфраструктура, однако, по предварительным данным, люди остались невредимыми.