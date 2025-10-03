'Попали прямо в кабину': пропагандисты Путина раскрыли подробности уничтожения украинцами российского вертолета Ми-28 с помощью FPV-дрона

В результате атаки украинского FPV-дрона по российскому вертолету командир экипажа погиб. Несмотря на взрыв и пожар, ему удалось совершить посадку.

Подробности инцидента в эфире "Радио Sputnik" рассказал российский пропагандист Кирилл Федоров. Он отметил, что двое членов экипажа смогли спастись.

"Украинцы применили FPV-дрон по вертолету. Прямо в кабину", – прозвучало в эфире.

По словам ведущего, дрон атаковал машину в воздухе, внутри был десант. В результате попадания начался пожар:

"Тонна керосина внутри горит".

27-летний командир экипажа, сумел совершить аварийную посадку, но погиб. Борттехник и штурман успели эвакуироваться с борта.

"Командир ценой своей жизни спас их, но, к сожалению, остался в вертолете", – добавил Федоров.

Что предшествовало

29 сентября стало известно, что пилоты 59-й бригады Сил беспилотных систем уничтожили российский ударный вертолет Ми-28. Вражеская цель была ликвидирована с помощью FPV-дрона украинского производства.

"Сегодня мы пополнили свою коллекцию "жирных" целей", – отметили они. По вражескому ударному вертолету стоимостью более 10 миллионов долларов отработал экипаж "Балтика", а сделали это "маленьким FPV-дроном стоимостью всего 500 долларов", – отметили бойцы бригады.

Что известно о Ми-28

Ми-28 (Havoc по классификации НАТО) – ударный вертолет советско-российской разработки, предназначенный для уничтожения танков, бронетехники, низкоскоростных воздушных целей и живой силы даже при интенсивном огневом сопротивлении.

Вертолет отличается высокой маневренностью: может выполнять "бочку", петлю Нестерова, фигуру Иммельмана, лететь боком или назад и осуществлять развороты с угловой скоростью до 117°/с.

