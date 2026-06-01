Один из известных сторонников российской агрессии Павел Губарев публично признал серьезные проблемы с комплектованием армии РФ. Отдельные подразделения потеряли до двух третей личного состава.

Тогда как даже новая волна мобилизации не способна кардинально изменить ситуацию на фронте. Об этом Губарев заявил во время обсуждения перспектив дальнейших боевых действий в Украине.

Он также выразил сомнение в возможности достижения Россией военной победы и предложил остановить боевые действия по нынешней линии фронта.

Во время разговора бывший главарь пророссийских сил на Донбассе отметил, что главной проблемой российской армии остается нехватка живой силы. Пополнение личного состава фактически не происходит, тогда как некоторые подразделения понесли значительные потери.

Также есть возможность наступления на крупные города Донецкой области. Рассматривается потенциальный штурм Славянска, Краматорска и прилегающих укрепленных районов одной из худших идей для российского командования. Ведь украинская оборона на этом направлении является чрезвычайно мощной и глубоко эшелонированной.

Мобилизация не станет решением проблем российской армии. Однако ни увеличение количества военных, ни наращивание объемов техники не способны обеспечить России перелом в нынешней позиционной войне.

Среди российских сторонников войны нет четкого видения того, как превратить нынешнюю ситуацию на фронте в стратегическую победу. Именно поэтому наиболее реалистичным сценарием для Москвы может стать замораживание конфликта по текущей линии боевого соприкосновения.

