'Поработал' дрон: на Херсонщине ранен гауляйтера оккупантов, который требовал от украинцев брать паспорта РФ

На Херсонщине дроны атаковали руководителя оккупационной администрации Скадовского округа Александра Дудку. Гауляйтера госпитализировали с ранениями.

Известно, что мужчина получил осколочное ранение головы и минно-взрывную травму. Об этом сообщает ряд российских Telegram-каналов.

Россияне заявляют, что дроны пытались атаковать Дудку трижды. Первый раз под ударом оказалась пустая машина чиновника, припаркованная возле его дома. Когда чиновника забрали в больницу, прилетел третий БПЛА. По информации медиа, гауляйтер находится в удовлетворительном состоянии.

Заметим, что в 2023 году Дудка угрожал жителям оккупированной Херсонщины. В одном из своих обращений он предложил несогласным с российским законом "собирать вещи и готовиться на выезд". Также он пригрозил последствиями для украинцев, которые откажутся получать российский паспорт.

В частности, он угрожал ограничить доступ к инсулину, медикаментам и гуманитарной помощи для тех, кто не получит паспорта РФ.

