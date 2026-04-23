Поражен склад с вооружением, эшелон с ГСМ и РЛС: в Генштабе доложили о новых ударах по врагу

Украинские Силы обороны нанесли ряд точечных ударов по российским военным объектам на временно оккупированных территориях Украины. Под огнем оказались склады вооружения, эшелон с горюче-смазочными материалами и радиолокационная станция противника.

Потери врага уточняются. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, в ночь на 23 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения и склад материально-технического обеспечения в районе населенного пункта Сартана на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате ударов был нанесен ущерб логистической инфраструктуре противника.

Кроме того, украинские силы поразили эшелон с горюче-смазочными материалами в районе Вознесеновки на временно оккупированной части Луганской области. Это затрудняет обеспечение российских подразделений горючим и влияет на их мобильность в зоне боевых действий.

Отдельно сообщается о поражении радиолокационной станции П-18 в районе Евпатории на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Такие объекты обеспечивают противнику контроль воздушного пространства, поэтому их вывод из строя снижает его возможности раннего обнаружения воздушных целей.

Также украинские военные нанесли удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами противника в районе населенного пункта Стрелечья Харьковской области. Это может повлиять на координацию действий российских дроновых подразделений на этом направлении.

В Генштабе отмечают, что масштабы нанесенных потерь и окончательные последствия ударов пока уточняются. В то же время Силы обороны продолжают системную работу по снижению наступательного потенциала российских войск.

"Силы обороны Украины продолжают принимать меры для снижения наступательного потенциала российских оккупантов и прекращения вооруженной агрессии рф против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - отметили в Гештабе.

Напомним, Силы обороны Украины поразили радиолокационные станции в Крыму и Белгородской области. Кроме того, поражен зенитно-ракетный комплекс россиян, расположенный на временно оккупированной территории Луганской области.

