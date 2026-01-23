Поражено 14 ББМ противника: украинские военные провели успешную спецоперацию на Лиманском направлении. Видео

Украинские защитники осуществили успешную операцию на Лиманском направлении (Донецкая область). В результате слаженной работы наши бойцы, с помощью БПЛА, поразили немало российской бронетехники.

Об этом сообщили в Telegram-канале командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко. Там также обнародовали соответствующее видео.

"Операторы ударных БпЛА подразделения Lazar's Group НГУ провели успешную спецоперацию на Лиманском направлении. Поражено 14 ББМ противника", – говорится в сообщении.

Детали операции

В результате прицельных ударов повреждено 14 единиц боевой бронированной техники, которую враг сосредоточил в тылу и планировал использовать для будущих штурмов.

Спецоперацию провели в зоне ответственности Третьего армейского корпуса. Цели вовремя обнаружили экипажи аэроразведки Lasar's Group, после чего тяжелые бомберы нанесли мощный огневой удар по скоплению техники.

"По подтвержденным результатам, 1 ББМ уничтожена, еще 13 – подбиты", – указано в сообщении.

Наши военные установили, что враг недавно перебросил технику в новый район размещения. На месте начали инженерное обустройство капониров и закрытых укрытий, однако подразделения Lasar's Group нанесли удар еще до завершения этих работ. Вероятно, противник готовил машины для наращивания наступательного потенциала на Лиманском направлении.

"Благодаря слаженным и опережающим действиям Национальной гвардии Украины наступательный потенциал противника на этом участке фронта существенно снижен", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские десантники поразили два российских зенитно-ракетных комплекса "Бук-М2" и "Бук-М3" "Бук-М2" и "Бук-М3" на Северо-Слобожанском направлении. Работой отличились бойцы Центра беспилотных систем Группировки войск "Курск". Общая стоимость утраченной техники врага составляет ориентировочно 70 млн долларов.

Как ранее писал OBOZ.UA, воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ провели результативный налет на позицию российских захватчиков в Донецкой области. Они не только нанесли потери врагу, но и смогли восстановить полный контроль над точкой.

