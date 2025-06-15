Поражено одно из мест производства ударных дронов РФ: Генштаб подтвердил удар по городу в Татарстане

В воскресенье, 15 июня, в Генштабе ВСУ подтвердили атаку по городу Елабуга (Республика Татарстан, Россия). В результате успешной операции было поражено одно из мест производства ударных БПЛА.

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Отмечается, что этот объект ВПК российских оккупантов используется для изготовления, тестирования и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины. В частности по энергетической и гражданской инфраструктуре.

"В рамках снижения возможностей противника по изготовлению ударных беспилотных летательных аппаратов, 15 июня подразделения Сил специальных Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью были мощности по производству БПЛА в Елабуге (Республика Татарстан, РФ). Также подтверждено, что средства поражения достигли района цели. Конечные результаты уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" - резюмировали удачную операцию в Генштабе.

Стоит отметить, что завод в "Алабуге", где оккупанты собирают "Шахеды", которые маркируют как "Герань-2", украинские Силы обороны атаковали дронами уже несколько раз. Вражеское предприятие расположено в 1200 километрах от границы с Украиной.

Ранее в РФ сообщили о том, что город Елабуга в Республике Татарстан днем в воскресенье, 15 июня, якобы атаковали беспилотники. Местные жители слышали взрывы, после которых на месте вероятных прилетов был виден дым. Власти заявили, что один человек погиб, 13 пострадали (из них 9 госпитализированы).

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня агенты ГУР МО обесточили объекты российского военно-промышленного комплекса и ВС РФ в Кенигсберге. Убытки для России в результате диверсии составляют почти 5 миллионов долларов США.

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