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Порошенко об ударах по Севастополю: ракетный бумеранг ВСУ не может не радовать

Мария Шевчук
War
2 минуты
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Порошенко об ударах по Севастополю: ракетный бумеранг ВСУ не может не радовать

Ракетный удар Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Севастополю является бумерангом за преступления оккупационных властей в Крыму.

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Об этом в своем телеграмм-канале написал лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Украденное не приносит успеха. А за преступления всегда нужно отвечать. Сегодня Вооруженные Силы Украины поразили российские боевые корабли на территории завода в Севастополе, который еще в феврале-марте 2014 года был украден у меня оккупационными властями РФ, переименован в совковый лад – Севморзавод Ордж и перепрофилированный для производства российского оружия", – напомнил Порошенко.

Порошенко об ударах по Севастополю: ракетный бумеранг ВСУ не может не радовать

Поэтому, по его словам, "не может не радовать ракетный бумеранг" ВСУ по заводу.

"По крайней мере, один корабль не будет запускать по нам баллистические ракеты", – написал пятый президент.

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе в Крыму на судоремонтном заводе прогремели мощные взрывы. На месте прилетов разразился мощный пожар.

Порошенко об ударах по Севастополю: ракетный бумеранг ВСУ не может не радовать

Впоследствии местный гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ по Севастополю якобы пострадали 24 человека. В росСМИ сообщили, что в результате атаки двое сотрудников завода погибли и 26 пострадали.

По данным росСМИ, в результате атаки на Севастополь вспыхнул Севастопольский морской завод. Это судостроительное предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, завод является основной площадкой для строительства и ремонта судов Черноморского флота РФ.

Порошенко об ударах по Севастополю: ракетный бумеранг ВСУ не может не радовать

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во время ночной атаки на временно оккупированный Севастополь был поврежден большой десантный корабль и подлодка. Черноморского флота РФ.