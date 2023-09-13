Порошенко об ударах по Севастополю: ракетный бумеранг ВСУ не может не радовать

Ракетный удар Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Севастополю является бумерангом за преступления оккупационных властей в Крыму.

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Об этом в своем телеграмм-канале написал лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Украденное не приносит успеха. А за преступления всегда нужно отвечать. Сегодня Вооруженные Силы Украины поразили российские боевые корабли на территории завода в Севастополе, который еще в феврале-марте 2014 года был украден у меня оккупационными властями РФ, переименован в совковый лад – Севморзавод Ордж и перепрофилированный для производства российского оружия", – напомнил Порошенко.

Поэтому, по его словам, "не может не радовать ракетный бумеранг" ВСУ по заводу.

"По крайней мере, один корабль не будет запускать по нам баллистические ракеты", – написал пятый президент.

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе в Крыму на судоремонтном заводе прогремели мощные взрывы. На месте прилетов разразился мощный пожар.

Впоследствии местный гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ по Севастополю якобы пострадали 24 человека. В росСМИ сообщили, что в результате атаки двое сотрудников завода погибли и 26 пострадали.

По данным росСМИ, в результате атаки на Севастополь вспыхнул Севастопольский морской завод. Это судостроительное предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, завод является основной площадкой для строительства и ремонта судов Черноморского флота РФ.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, во время ночной атаки на временно оккупированный Севастополь был поврежден большой десантный корабль и подлодка. Черноморского флота РФ.