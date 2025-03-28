Порошенко привез помощь десяти бригадам на восточном фронте на 40 млн грн

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на Днепропетровщине передал помощь десятку бригад, воюющих на восточном фронте. Стоимость этого конвоя составила 40 миллионов гривен.

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Об этом он сообщил в своих соцсетях, подчеркнув, что ситуация на фронте накаляется, враг подтянул резервы и увеличил количество штурмов.

"Этот большой груз техники мы должны были привезти на фронт еще на прошлой неделе. Его ждали более десятка бригад. Но нам помешали отдельные преступники во власти, нанеся вред не мне или Фонду Порошенко, а прежде всего Вооруженным силам Украины. Мы не оставляем наших военных один на один с врагом. Им нужны экскаваторы, чтобы построить крепкие фортификации. Очень много FPV-дронов, потому что именно они в 75% становятся причиной смерти оккупантов. Квадроциклы для штурмов и эвакуации. Много-много другой техники, которой государство не обеспечило в должном количестве", – объясняет пятый президент.

Воины 68-й Отдельной егерской бригады, где служил Олег Барна, героической 110-й ОМБр, наши друзья из 25-й Отдельной воздушно-десантной, 46-й Отдельной аэромобильной бригады, 79-й ДШВ, 58-й бригады, бригад ТрО и ССО получили 2 екскаватора; 4 стирально-душевых комплекса; 5 квадроциклов "Мураха" и "Короткий"; 550 FPV-дронов "Старк" "9 Бабай", "Старк" 10Т'', "Вырий" 10PRO, "Штурм" 15''; 16 DJI Mavic 3T и Mavic PRO; 58 зарядных станций OUKITEL; 10 комплексов купольного РЭБ "Шатро" 5Д; 180 детекторов дронов "Ванильный цукорок"; 346 шин для грузовиков КрАЗ, МАЗ, УРАЛ, HMMWV.

"Поверьте, наши вооруженные силы сейчас делают невозможное. Поэтому никто не имеет права препятствовать поддерживать ВСУ", – резюмирует Порошенко.

Ранее Петр Порошенко также передал дроны и средства РЭБ батальону беспилотных систем "Скифские грифоны", воюющему на Запорожском направлении.

В целом с начала полномасштабного вторжения помощь Порошенко для бригад и батальонов Сил обороны превысила 6,7 млрд грн.