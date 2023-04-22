Португалия передаст Украине пять бронеавтомобилей по итогам "Рамштайна"
Португалия предоставит Украине пять спасательных и медицинских бронемашин – три типа M113 и две типа M577. О таком решении было объявлено на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Соответствующее заявление в ходе заседания сделала министр национальной обороны Португалии Хелена Каррейрас. Об этом сообщается в Twitter минобороны страны.
"Португалия отправит Украине пять бронированных машин спасательной и медицинской поддержки – 3 типа M113 и 2 типа M577, – сообщила министр Хелена Каррейрас", – говорится в публикации.
Напомним, 21 апреля состоялась 11-я встреча в формате "Рамштайн" на одноименной базе ВВС США в Германии. Главное внимание на ней было уделено поддержке системы ПВО Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Глава Пентагона Ллойд Остин, открывая заседание "Рамштайна", рассказал, что с начала войны НАТО предоставило Украине военную помощь на сумму более 55 млрд долларов.
– Латвия пообещала передать Украине все свои ПЗРК Stinger. В минобороны страны намерены доставить их как можно скорее.
– Финляндия объявила о 15 пакете военной помощи Украине на сумму около 78 млн евро.
– Генсек НАТО Йенс Столтенберг на "Рамштайне" заявил, что Украина готова вернуть еще больше своих территорий, и призвал гарантировать ей победу.
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