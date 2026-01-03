Повреждены более 30 домов и больница: последние фото с места прилета 'Искандеров' в Харькове

В Харькове продолжаются масштабные аварийно-восстановительные работы после ракетного удара РФ, нанесенного 2 января. На месте работают подразделения ГСЧС, правоохранители, кинологические службы, а также работники коммунальных предприятий.

По данным, обнародованным в Telegram-канале Олега Синегубова, к работам привлечено более 300 человек и более 80 единиц специальной техники. Характер разрушений оценивается как значительный.

В результате удара повреждены более 30 жилых домов, а также больница. Наибольшие повреждения получили шесть зданий, расположенных в непосредственной близости к эпицентру взрыва. Для них проведут экспертные обследования – специалисты определят, возможно ли дальнейшее использование этих сооружений.

В домах, которые подлежат эксплуатации, уже восстановили электро-, тепло- и водоснабжение. В течение ночи на месте работали и волонтеры – они помогали жителям оперативно закрывать выбитые окна и минимизировать дальнейшие повреждения домов.

По предварительным оценкам, устранение последствий обстрела может продлиться еще около двух суток. Коммунальные и экстренные службы продолжают работу в усиленном режиме.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что днем 2 января оккупанты разрушили многоэтажки в центре Харькова. Оккупанты нанесли два удара баллистическими ракетами. Под завалами жилого дома нашли тела 3-летнего ребенка и 22-летней женщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!