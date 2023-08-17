"Пошли по курсу российского корабля": ВСУ отминусовали три лодки оккупантов в дельте Днепра, – Гуменюк

Российские оккупационные войска пытаются патрулировать острова в дельте Днепра в Херсонской области. Для этого враг использует лодки, которые отобрал у местного населения.

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Однако украинские военные вовремя обнаруживают оккупантов и уничтожают их вместе с плавсредствами. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские войска продолжают терроризировать жителей временно оккупированных территорий. В частности, захватчики запрещают украинцам перемещаться вблизи островов в дельте Днепра.

"Усиливается давление на местное население, потому что пытаются проводить обыски в дома и запрещают перемещение, в частности, в направлении Голая Пристань – Кинбурнская коса. Там, где есть очаг островов в дельте Днепра, они пытаются сделать максимальный режим комендантского часа и ограничения движения, потому что боятся продвижения Сил обороны", – заявили в ОК "Юг".

Гуменюк отметила, что оккупанты пытались на трех лодках следить за действиями украинских военнослужащих. Однако в результате вместе с плавсредствами враг был уничтожен.

"Они пытаются давить на местное население и ограничить движение для того, чтобы наблюдать за действиями Сил обороны. А сами тем временем направили три лодки, отжатые у местного населения, для того, чтобы патрулировать эти острова. Однако судьба этих лодок такая же, как и у "Москвы" – они на дне", – сказала Гуменюк.

Напомним, украинские пограничники уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной разведки на Херсонщине. Оккупанты разместили его прямо на крыше дома среди гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты готовятся к боям за Голую Пристань на западе от Херсона. Во временно оккупированном городе у захватчиков введен режим повышенной боеготовности.

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