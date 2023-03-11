Пошли в прорыв: украинские пограничники ликвидировали группу ''вагнеровцев'' в промзоне Бахмута. Видео

Украинские защитники продолжают держать оборону крепости Бахмут в Донецкой области, где уже в течение длительного периода ведутся жесточайшие бои. Теперь пограничники ликвидировали группу "вагнеровцев" в промзоне города.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. Пограничное подразделение Луганского отряда на днях провело позиционное сражение с вражескими силами в районе одного из промышленных предприятий (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Накануне украинские защитники выдержали несколько штурмовых атак захватчиков. Для продолжения наступления русские наемники закрепились в одном из цехов и накапливали силы", – сказано в сообщении.

Для уничтожения очага оккупантов бойцы нанесли контрудар. Из станкового гранатомета СПГ-9 они уничтожили пулеметчика, прикрывающего подход к сооружению.

Затем в прорыв пошла группа наземной разведки охранников границ и ликвидировала "вагнеровцев".

"Для поражения резерва противника охранники границ обустроили засаду. С наступлением темноты штурмовиков, которые именно подходили на передовую, ждал сюрприз. Снайперы-пограничники обезвредили шесть оккупантов", – добавили в ГПСУ.

На кадрах опубликованного видео украинский боец рассказывает о ситуации в Бахмуте и о том, как его группа будет штурмовать "вагнеровцев". Также он показал, как выглядит предприятие, где проходят бои – там все уничтожено.

Кроме того, по словам защитника, несмотря на все трудности, бойцы держатся и надеются на свой успех с минимальным количеством раненых и погибших украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно защитники Украины устроили для "вагнеровцев" в Бахмуте "зону смерти" на свободной от застройки полосе фронта. Фронтальное наступление оккупантов значительно замедлилось.

Ранее украинский журналист Юрий Бутусов показал видео из жилых кварталов Бахмута. Этот город на Донетчине сейчас является самой горячей точкой фронта.