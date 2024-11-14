Поскользнулся и упал: украинский военный рассказал, как плохая погода на фронте спасла жизнь одному из защитников. Видео

Случай с плохой погодой на фронте спас жизнь одному из воинов Сил обороны. Поскользнувшись в грязи, он смог избежать поражения сбросом с вражеского дрона.

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В частности, так спастись удалось бойцу 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж". Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады Даниил Борисенко.

По его словам, воин бежал к блиндажу, убегая от российского FPV-дрона. Тот уже сделал сброс взрывчатки, и, казалось, защитник не должен был успевать заскочить в укрытие.

Однако он поскользнулся, поскольку было очень скользко, и буквально головой вниз влетел в блиндаж, так что вражеский сброс за ним не успел.

Борисенко подчеркнул, что в этой ситуации помог тот донбасский грунт, о котором часто вспоминают военные эксперты (что он просто не позволит проводить активные военные операции в поле).

"Так плохая погода, скажем, немного поспособствовала сохранению жизни и здоровья военнослужащего", – отметил военный.

Как сообщал OBOZ.UA, одной из причин отсутствия массированных ракетных ударов РФ по Украине в последнее время военные эксперты называли теплую погоду. По их мнению, нет сомнений, что Россия возобновит удары по энергетике в отопительный сезон и, скорее всего, в период продолжительных морозов зимой.

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