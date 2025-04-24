После инаугурации Трампа количество российских ударов по территории Украины выросло – СМИ

С началом второго президентства Дональд Трамп постоянно рассказывает о своих попытках закончить войну в Украине и о своих способностях переговорщика. Тем временем интенсивность российских ударов по территории нашей страны не только не снизилась, а, наоборот, значительно возросла.

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Об этом сообщило издание Texty. Оно проанализировало данные об атаках россиян ракетами и "Шахедами" на украинские территории.

Издание собрало данные из открытых источников за 2024-2025 годы о попадании российских ракет и "Шахедов" по объектам на территории Украины. Причем учитывало только официальные сообщения о прилетах. Повреждения и пожары, вызванные падением обломков, аналитики не учитывали.

Трамп еще во время президентской кампании обещал очень быстро остановить войну, позже сроки менялись, но он постоянно подчеркивает, что в отличие от своего предшественника Джо Байдена ему удастся достичь мира.

Кроме того, все окружение Трампа рассказывает об успехах в переговорах с россиянами. Однако все эти заявления не влияют на уменьшение количества обстрелов страной-агрессором Россией украинских территорий.

"Скорее наоборот. Реальность не просто иная, чем изображают ее Трамп и его окружение, она кардинально идет вразрез с заявлениями американского истеблишмента... Мы видим, что с момента инаугурации Трампа интенсивность ударов по украинской территории усилилась", – отмечает издание.

По данным аналитиков, в 12 прифронтовых регионах Украины количество российских ударов увеличилось по меньшей мере вдвое, а в Одесской области - десятикратно. Так, за два месяца до инаугурации Трампа по Одесской области прилетело дважды, а через два месяца после – более 20 раз.

Кроме этого, российская террористическая армия за это время нанесла смертоносные удары по Сумам и Кривому Рогу, в результате чего погибли десятки гражданских. Атаку 4 апреля на Кривой Рог назвали самой смертоносной для детей за более трех лет полномасштабной войны.

Также оккупанты в апреле начали запускать дроны, разбрасывающие взрывчатку в полете. Это регулярно происходит в Сумской и Херсонской областях, также теперь под угрозой вся территория Украины.

А за месяц "перемирия" – с 11 марта по 11 апреля – враг выпустил по Украине более 2200 дронов разных типов, а также не менее 70 ракет.

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром в Вербное воскресенье, 13 апреля, оккупационная армия России совершила очередной кровавый теракт против мирных жителей Украины. Враг ударил баллистическими ракетами по центру Сум, в результате чего погибло много гражданских.

Ночью 24 апреля российские оккупанты атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. Известно о 10 погибших и 90 раненых, среди них – дети и беременная женщина.

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