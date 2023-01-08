После освобождения Кременной ВСУ могут полностью уничтожить войска оккупантов под Бахмутом, – Гайдай

Освобождение Кременной Луганской области может существенно поменять ситуацию на поле боя. После захода в этот населенный пункт Вооруженные силы Украины могут полностью уничтожить войска оккупантов под Бахмутом.

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Также это сильно ударит по моральному состоянию путинской армии. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, когда будет освобождена Кременная, фланги врага откроются. После этого группировка врага под Бахмутом фактически будет перерезана пополам.

В то же время, говорит глава ОВА, нужно учитывать, что освобождение Кременной является мотивацией для украинских войск. Вместе с тем, у врага нет ни единой победы, и деоккупация этого населенного пункта еще больше ударит по моральному состоянию российских террористов.

"У них цель удержать Кременную. Фланги могут открыться и разбита пополам группировка, которая постоянно штурмует Бахмут. Кременная не так как Бахмут на слуху, но является мотивацией как с нашей стороны, так и демотивации врага. У них вообще побед нет, они радуются, что берут какой-то ров. Сколько уже времени они пытаются захватить территорию, ничего у них не получается. Но потери у них сумасшедшие", – рассказал Гайдай.

Напомним, в районе населенного пункта Кременная Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты начали перебрасывать на это направление дополнительные силы, чтобы попытаться сдержать продвижение украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что район Кременной в Луганской области остается одним из самых горячих участков фронта. В течение последних трех недель бои преимущественно идут в лесистой местности к западу от города.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобождение стратегически важного города Кременная болезненно ударит по армии России и может стать огромным успехом ВСУ.

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