Возле Кременной идут тяжелые бои, враг там понемногу проседает, – Гайдай

В районе населенного пункта Кременная Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты начали перебрасывать на это направление дополнительные силы, чтобы попытаться сдержать продвижение украинских военнослужащих.

Видео дня

Также в ближайшее время активизации боевых действий может поспособствовать промерзание земли и, как следствие, задействование большего количества тяжелой техники. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, под Кременную российские террористы перебросили несколько батальонов. Однако несмотря на сопротивление врага ВСУ постепенно освобождают Луганскую область.

"Ситуация стабильная. Там идут тяжелые бои. В направлении Кременной перебрасывают новые подразделения, наиболее боеспособные. Это десантные подразделения, несколько батальонов перебросили, перебрасывали туда тяжелую технику. Это означает, что они там проседают понемногу. Там наши Силы обороны шаг за шагом отвоевывают территорию Луганской области", – сказал Гайдай.

В то же время сильные морозы негативно влияют на военнослужащих. Это касается в первую очередь военных, которые находятся в полях.

"Очень тяжело. Сейчас ударили морозы, ночью 15-17 градусов. Поэтому сейчас будет очень сложно. Представьте себе, в чистом поле 17 градусов мороза. Для солдат это достаточно адская температура", – добавил глава ОВА.

При этом Гайдай прогнозирует, что из-за промерзания земли стоит ожидать активизации боевых действий. Глава ОВА подчеркнул, что Силы обороны Украины смогут задействовать больше тяжелой техники.

"Мы сейчас увидим активизацию боевых действий с обеих сторон. Тяжелая техника грузла и с нашей стороны, и со стороны оккупационных войск. За день-два земля серьезно промерзнет и можно будет нормально ехать, не беспокоясь тем, что танк может застрять. Но я все же надеюсь, что преимущество будет на нашей стороне, потому что как раз не хватало для быстрого продвижения поддержки тяжелой техники", – объяснил Гайдай.

Напомним, украинские военнослужащие закрепились в Белогоровке Луганской области. Российские оккупанты, в свою очередь, не прекращают интенсивно обстреливать населенный пункт и пытаться продавить линию обороны.

Ранее сообщалось, что район Кременной в Луганской области остается одним из самых горячих участков фронта. В течение последних трех недель бои преимущественно идут в лесистой местности к западу от города.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобождение стратегически важного города Кременная болезненно ударит по армии России и может стать огромным успехом ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!