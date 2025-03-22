После паузы Россия хочет активизировать силы под Покровском: в ВСУ заверили, что 'масштаб уже не тот'

После нескольких недель паузы Россия пытается активизировать боевые действия в Покровском направлении. Однако, как заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, масштабы уменьшились по сравнению с началом марта.

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Об этом он сказал в эфире телемарафона. По словам Трегубова, Покровск оставался для России важной целью.

Однако, к началу весны, враг исчерпал свои ресурсы – как человеческие, так и технические. После недельной паузы россияне снова попытались активизировать наступательные действия. Но масштабы их усилий значительно снизились.

"Покровск для них оставался одной из главных задач. Дело в том, что по состоянию на начало марта они иссякли, физически и математически, и по людям, и по технике. Сейчас они пытаются после передышки, которую они взяли на несколько недель, как-то активизировать боевые действия на том направлении. Масштаб уже не тот, но их уже просто там столько нет, но тем не менее они частично вернулись", – сказал спикер.

Трегубов объяснил, что хотя российские военные частично вернулись к активным действиям, объем их наступления уже значительно снизился. Но все-таки они давят просто большими силами, чем в начале марта.

Напомним, воины 38-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины продемонстрировали точный удар по реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град" оккупантов на Покровском направлении. Вражеская система была уничтожена вместе с боекомплектом.

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