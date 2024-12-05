'После войны мечтал создать крепкую семью': в Кривом Роге простились с воином, погибшим на Торецком направлении. Фото

Сегодня, 5 декабря, в Кривом Роге в последний путь провели защитника Вадима Глазуненко. Военный штурмовой бригады "Лють" погиб 30 ноября 2024 года во время исполнения служебных обязанностей на Донецком направлении.

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Скорбным известием поделился Telegram-канал Перший Міський. Кривий Ріг. Прощание прошло в Покровском женском монастыре, похоронили воина на Центральном кладбище, ему навсегда останется 29 лет.

Вадим Глазуненко в мирной жизни работал оперуполномоченным отдела КРУП, сначала в Покровском районе, а затем в Центрально-Городском.

"Он был добрым, веселым, любил общаться и заводил хороших друзей где угодно, где служил или работал. Хотел с детства защищать и помогать людям. Верил, что один человек по желанию может понемногу сделать мир лучше, начиная с себя", – рассказала сестра Злата.

С началом полномасштабного вторжения он присоединился к отдельной штурмовой бригаде "Лють", чтобы защищать Украину от оккупантов. Защищал Украину на Донецком направлении – в Клещиевке, Андреевке, Курдюмовке, Временном Яру и Торецке.

Последний раз Вадим пошел в бой на Торецком направлении 30 ноября. После войны, он мечтал создать крепкую семью и всегда сохранял положительное отношение к жизни, был радостным и улыбчивым.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, отдал жизнь еще один воин, уроженец Ровенщины Роман Токарский. Свой последний бой он принял 30 ноября в Донецкой области. Герою навсегда останется 27 лет.