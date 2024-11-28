'Последние шаги Путина свидетельствуют о его отчаянии': постпред Украины в ОБСЕ сделал громкое заявление

Виктория Кувшинникова, временно исполняющая обязанности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене, на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявила, что последние эскалационные шаги Кремля являются признаком отчаяния Владимира Путина. Она подчеркнула, что действия России, включая развертывание войск из Северной Кореи, удары по ядерным объектам и новые баллистические ракеты, свидетельствуют о попытках Москвы запугать Украину и ее партнеров.

Видео дня

Об этом сообщает "Укринформ". Кувшинникова отметила, что такие шаги Кремля являются проявлением слабости Путина.

"Все последние эскалационные шаги Владимира Путина, включая развертывание войск Северной Кореи, атаку на объекты ядерной энергетики и применение новой баллистической ракеты являются признаками его отчаяния. Устойчивость Украины и единство свободного мира являются его слабостью. Путин ищет новые средства террора, чтобы сломать волю украинцев к сопротивлению. Он усиливает шантаж, чтобы остановить наших друзей. и партнеров от поддержки Украины", – сказала она.

Она также напомнила о массированной ракетно-дроновой атаке России на энергетическую инфраструктуру Украины, которая является частью попытки России "заморозить Украину" и заставить ее подчиниться.

Кувшинникова подчеркнула, что Россия должна быть привлечена к ответственности за свои преступления, в том числе террор против гражданского населения.

Она призвала к усилению обороноспособности Украины, укреплению ее экономики и интеграции в евроатлантическую безопасность, а также к активному использованию замороженных активов РФ для поддержки Украины. Кувшинникова также отметила необходимость усиления санкций против России и избавления ее от доходов от продажи нефти и газа.

"Россия должна понять, что ответственность неизбежна. Политическая. Юридическая. Финансовая. Дипломатическая", – сказала она.

По мнению Кувшинниковой, ближайшие недели будут тяжелыми, поскольку Россия, вероятно, усугубит террор и продолжит эскалационные шаги.

"Скорее всего, террор будет ужесточен, состоятся дальнейшие эскалационные шаги и продолжатся новые безрассудные атаки со стороны России. Путин считает, что страх и террор являются его союзниками и помогут ему получить желаемое", – отметила она.

Кроме того, она подчеркнула, что партнеры Украины не должны дать запугать себя и призвала к усилению поддержки украинского народа.

Стоит отметить, что страна-агрессор Россия в эти сутки может нанести удар по Киеву межконтинентальной ракетой "Орешник". Об этом намекнул российский диктатор Владимир Путин, заявив, что "сегодня в течение дня все возможно". Российский диктатор заявил, что Россия может использовать ракету "Орешник" для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 26 ноября, состоялось заседание Совета Украина – НАТО на уровне послов. На этой встрече среди прочего обсуждали ситуацию с безопасностью после применения Россией новой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Днепру. Эту атаку в Альянсе рассматривают как очередную попытку России терроризировать гражданское население и запугать поддерживающих Украину.

Ранее сообщалось, что новая баллистическая ракета "Орешник", по которой Россия ударила по Днепру 21 ноября, имела несколько боеголовок, но была без взрывчатки. Благодаря этому она нанесла незначительный ущерб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!