Последние три месяца были 'самыми дорогими' для России: разведка Британии оценила потери агрессора на войне

Среднесуточные боевые потери армии РФ убитыми и ранеными в Украине за последние два месяца уменьшились с максимума в 1262 человека в сутки в мае до 1140 в июле. Однако последние три месяца были "самыми дорогими" по потерям для российских войск с февраля 2022 года.

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Об этом сообщает министерство обороны Великобритании. По данным британской разведки, снижение среднесуточных потерь вероятно свидетельствует о том, что российские войска укрепляют свои позиции на Харьковском направлении.

"Хотя этот новый подход увеличил давление на фронте, эффективная украинская оборона и нехватка российской подготовки уменьшают способность России использовать любые тактические успехи для получения более широких оперативных преимуществ", – считают аналитики.

В сводке также отмечается, что уровень потерь российских войск в августе, вероятно, превысит средний показатель в 1000 человек в день, поскольку Россия продолжает наступательные операции на широком фронте от Харькова на севере до села Роботино в Запорожской области на юге Украины.

Ранее сообщалось, что накануне, 2 августа, на линии фронта произошло 123 боевых столкновения в сутки. Самые ожесточенные бои шли на Покровском, Торецком и Лиманском направлениях.

Напомним, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1170 человек в сутки. Также украинские воины обезвредили 202 единицы вражеской техники и вооружений, а именно четыре танка, 27 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 52 БпЛА оперативно-тактического уровня, три крылатых ракеты, 54 автомобиля и четыре единицы специальной техники.