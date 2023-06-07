Последствия теракта РФ на ГЭС и оборону: Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

В среду, 7 июня, президент Владимир Зеленский поделился информацией о своем телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Основной темой для обсуждения стал террористический акт российской армии на Каховской ГЭС.

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Об этом сообщил Офис президента Украины. Стороны обсудили возможность международного расследования катастрофы.

В ходе разговора Президент Зеленский информировал Президента Макрона о текущей ситуации на Херсонщине после подрыва Каховской гидроэлектростанции, который был осуществлен Россией. Он также поделился с Макроном о наиболее срочных потребностях Украины в связи с этой катастрофой, которые требуют немедленного решения и поддержки со стороны международного сообщества.

В ходе телефонного разговора между Президентом Зеленским и Президентом Макроном была обсуждена возможность проведения международного расследования катастрофы на Херсонщине, связанной с подрывом Каховской гидроэлектростанции Россией.

"Лидеры Украины и Франции договорились о продолжении оборонного сотрудничества, в частности по защите украинского неба. Была отмечена важность как можно быстрее начать подготовку украинских пилотов боевых самолетов", – говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Украины и "формулу мира" и подготовку к посвященному ей саммиту.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления – до 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов, а после теракта уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Мир осудил государство-агрессора за совершенное. Ряд западных лидеров один за другим назвали именно Россию ответственной за ужасный теракт и отмечают, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою же ГЭС и устраивать катастрофу, соразмерную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и из-за якобы "провального контрнаступления".