Посол США поблагодарила украинские силы ПВО, отразившие ракетную атаку России

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на очередной массированный ракетный обстрел со стороны России. По ее словам, вместе со всей страной она была вынуждена пережидать атаку в укрытии.

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Также Бринк поблагодарила украинских военнослужащих за отражение очередной ракетной атаки. Об этом она написала в соцсети Х.

По словам дипломата, страна-агрессор Россия совершила очередную широкомасштабную атаку на Украину с применением гиперзвуковых ракет.

В то же время Бринк отметила мастерство сил противовоздушной обороны, которые ежедневно сохраняют жизни украинцам.

"Ранним утром, вместе со всеми киевлянами и жителями большей части Украины, мы направились к укрытиям, когда Россия начала очередную широкомасштабную атаку гиперзвуковыми ракетами на Украину. Спасибо украинским защитникам воздушного пространства, сегодня и каждый день, за спасение бесчисленных жизней", – написала посол США.

Напомним, утром 13 января российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Под обстрелом оказалась и Полтавская область. Вражеская ракета упала во двор частного дома.

Ранее сообщалось, что утром 13 января под вражеским ударом оказалась, в частности, Черниговщина: обломками сбитых ракет поражен областной центр.

Также террористическая армия РФ атаковала крылатыми ракетами город Шостка в Сумской области. Враг применил для совершения теракта сверхзвуковые ракеты Х-22 со стратегических бомбардировщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия утром 13 января атаковала Украину 40 средствами воздушного поражения разных типов. Силы ПВО сбили восемь из них. Еще около 20 вражеских ракет не достигли определенных целей.