Посол Украины в Германии Макеев показал танки Leopard 1A5, обещанные ВСУ. Видео

Посол Украины в Германии Алексей Макеев показал танки Leopard 1A5, которые Берлин и партнеры пообещали передать Украине. В общей сложности предусмотрена поставка 110 единиц этой бронетехники.

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Фото и видео из Leopard 1A5 появились в Twitter украинского дипломата. Макеев добавил, что в Украине они будут уже совсем скоро.

"110 Leopard 1A5. Скоро. Новая немецкая мощь", – написал посол Украины в Германии.

Он также разместил свое фото на фоне одного из немецких танков и опубликовал короткое видео с Leopard 1A5, которые уже в ближайшем будущем будет помогать освобождать украинскую землю от российских оккупантов.

Напомним, еще 11 февраля стало известно, что Нидерланды вместе с Германией и Данией передадут Украине не менее 100 танков Leopard 1A5.

В середине апреля и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что первые датские танки Leopard 1A5 скоро отправят в Украину. По его словам, первые 20 машин должны передать в течение трех месяцев (то есть ориентировочно в апреле – начале мая и еще 40 – в последующие шесть месяцев).