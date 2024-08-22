Посольство США предупредило об угрозе ударов по Украине в канун Дня независимости: в секторе безопасности и обороны отреагировали

Посольство США обнародовало предупреждение о повышенном риске российских ударов по Украине в ближайшее время через День независимости. В секторе безопасности и обороны в свою очередь отметили, что дополнительные приготовления врага к ракетной атаке не замечены, а дипломатическое представительство ежегодно, начиная с 2022-го, публикует такие заявления.

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В частности, соответствующее уведомлениепосольства США для американских граждан было обнародовано на сайте ведомства 21 августа. Как отмечается, риск ударов РФ ракетами и дронами будет повышен в следующие несколько дней и выходные.

"Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и в выходные возрастет риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с Днем независимости Украины 24 августа", – говорится в сообщении.

В посольстве также предоставили рекомендации по этому поводу: следите за обновлением местных СМИ, определить места укрытий заранее, при любой воздушной тревоге немедленно прятаться в укрытии, следовать указаниям украинских чиновников и спасателей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В то же время, источники OBOZ.UA в секторе безопасности и обороны отмечают, что американское посольство ежегодно, начиная с 2022-го, публикует такие заявления.

Кроме того, какие-либо дополнительные приготовления врага к ракетной атаке не замечены, ядерные объекты не распаковывались, а ракетные удары рашисты могут наносить в любой день.