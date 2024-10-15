Российские политики и бизнесмены нашли способ скрывать от общественности компрометирующие расследования о своей деятельности. Они применяют хитроумную схему для удаления нежелательных материалов из поисковых систем, таких как Google.

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Это стало возможным благодаря манипуляциям с законом "Об авторском праве в цифровую эпоху" (DMCA) в 1998 году. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

Суть схемы состоит в том, что пиарщики российских чиновников и бизнесменов копируют журналистские расследования, которые их клиенты хотят удалить. После этого они публикуют копии статей на специально созданных для этого сайтах с поддельными датами, предшествующими оригинальным публикациям.

Далее они подают жалобу в Google, утверждая, что оригинал материала является плагиатом. Это позволяет требовать удаления настоящих расследований с поисковой выдачи.

Отмечается, что несколько подобных жалоб привели к успешному удалению расследований из интернета. Например, расследование центра "Досье" о роскошном отдыхе главы Росгвардии Виктора Золотова на Сейшелах, где он находился в компании друзей, генералов и молодых женщин, было удалено по поиску Google. Кроме того, с выдачи исчезли материалы таких изданий, как "Медиазона", The Insider и "Каспаров.ру", ссылавшиеся на это расследование.

Другое расследование касалось руководства ЛДПР, которое, по данным журналистов, превратило партию в бизнес-структуру. Это расследование также было удалено, как и другие статьи, в которых упоминалась Надежда Гришаева, бывшая жена Игоря Лебедева, сына покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Несмотря на просьбу Гришаевой удалить эти упоминания, редакция отказалась это делать, но статьи все равно исчезли из поисковых систем.

Иногда пиарщики используют для своих жалоб имена реальных журналистов, создавших оригинальные расследования. Например, от имени журналисток Марии Жолобовой и Юлии Лукьяновой подавались жалобы на удаление копий расследований "Проекта" о Павле Кротове, соратнике Рамзане Кадырове. Однако обе журналистки подтвердили, что не имеют никакого отношения к этим жалобам.

По данным расследования, было выявлено более 1600 жалоб, поданных в Google с требованием удалить материалы с российских СМИ и компрометирующих сайтов, ссылаясь на нарушение авторских прав. Эти жалобы хранятся в базе данных Lumen, инициативы Центра Беркмана Кляйна из Гарвардского университета, отслеживающего удаление контента с цифровых платформ. Однако Google не предоставляет информацию о результатах рассмотрения этих жалоб, поэтому точно неизвестно, сколько из них было удовлетворено.

Напомним, российские элиты перешли от критики вооруженной агрессии РФ против Украины к ее поддержке. Свое мнение они аргументируют "преобладанием России в поле боя".

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