Пострадала целая семья: появились данные о состоянии раненых в результате удара РФ по Кривому Рогу

В результате ракетного обстрела РФ по Кривому Рогу, произошедшего в понедельник, 29 октября, пострадала целая семья. В частности ранения получили муж, жена и их дочь.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "Из-за вчерашнего вражеского удара по Кривому Рогу пострадала целая семья. Ранило мужа, жену и их дочь", – говорится в сообщении.

В общей сложности пострадали 14 человек, среди которых пятеро мужчин (в возрасте 40–58 лет) и девять женщин (от 19 до 88 лет). Большинство пострадавших имеют травмы средней тяжести.

Отмечается, что один человек находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. У восьми пациентов, которые остаются в стационаре, диагностированы переломы, черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и резаные раны. Всем оказывают медпомощь.

Напомним, в результате баллистического удара РФ по многоэтажке в Кривом Роге погиб 39-летний мужчина по имени Евгений. Он с первых дней полномасштабного вторжения России принял защиту родной земли, воевал на Харьковском направлении и впоследствии был комиссован из-за контузии.

Накануне вечером стало известно, что россияне атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог. Разрушения в результате атаки подверглись медучреждению, газопроводу и трехэтажному жилому дому. В доме и хозяйственных сооружениях возник пожар.

Ранения получили по меньшей мере 14 человек, один человек погиб.

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