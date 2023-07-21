Пострадали 4 объекта критической инфраструктуры: детали удара РФ по Житомирщине

Под утро 19 июля российские оккупационные войска атаковали Чудновскую громаду на Житомирщине дронами-камикадзе Shahed. К счастью, обошлось без человеческих жертв, однако из-за обстрела пострадали четыре объекта критической и 10 объектов социальной инфраструктуры.

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Об этом сообщили на сайте Чудновской громады Житомирской области. Также было повреждено более 500 жилых домов, в том числе хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередач.

Ликвидация последствий атаки продолжалась и в четверг, 20 июля. Предварительно объем нанесенного ущерба составляет около 8 миллионов гривен.

"В настоящее время обследовано более 90 домохозяйств, зарегистрировано 3 заявления в системе Е-Восстановление", – говорится в сообщении.

Местным жителям оказывали помощь по восстановлению поврежденных домов.

"Побывал на месте происшествия, где самые большие повреждения. Дал поручение о создании соответствующей комиссии по установлению объема разрушений и для оказания людям помощи. Ведь есть много повреждений сооружений в частном секторе: разбиты окна, выбиты двери, повреждены кровли. На место сразу выехали и работали все соответствующие службы: полицейские, спасатели". издаем пленку и шифер", – рассказал городской голова Виталий Войтко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 20 июля оккупанты снова совершили атаку на Черниговскую область. В частности, враг обстрелял поселок Семеновка с использованием дронов-камикадзе типа Shahed.

– Во время массированной воздушной атаки по Украине ночью 20 июля российские оккупанты направили дроны-камикадзе Shahed-136 по Сумщине. Защитники неба сбили два таких вражеских беспилотника, в то же время есть и прилет.

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