Есть попадание в жилые дома: оккупанты атаковали 'Шахедами' Семеновку на Черниговщине. Фото

В ночь 20 июля оккупанты снова совершили атаку на Черниговскую область. В частности, враг обстрелял поселок Семеновку с использованием дронов-камикадзе типа Shahed.

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Информацию об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале. В результате атаки оккупантов в поселке были повреждены жилые дома.

Количество пострадавших в настоящее время уточняется. Также идет эвакуация людей из разрушенных домов.

"Этой ночью Семеновку враг беспощадно атаковал дронами-камикадзе типа "Шахед". Есть попадание в жилые дома. Количество пострадавших уточняется. Продолжается отселение жителей", – рассказал Вячеслав Чаус.

В Новгород-Северской территориальной общине зафиксировали 14 вражеских атак с артиллерии, 36 ракетных ударов с реактивных систем залпового огня (РСЗО), семь обстрелов из минометов и три – вероятно, НАР, которые были запущены с вертолета.

"Россия – террорист. Террористов нужно уничтожать", – подчеркнул Чаус.

Напомним, что армия страны-агрессора России ночью 20 июля атаковала ракетами центр Николаева. В городе прозвучала серия громких взрывов, в жилом доме возник сильный пожар, пострадали не менее 19 человек, в том числе дети. Двух человек чудом удалось спасти из-под завалов.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России в ночь на четверг, 20 июля, снова атаковали дронами и ракетами украинские города. Третий день под обстрел попала Одесса, там раздавались мощные взрывы и разрушения.

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