'Посыпались стекла': жительница Днепра рассказала о российском ударе по городу. Видео

В ночь на 15 апреля военные российской оккупационной армии снова атаковали Днепр. Враг направил на город ударные беспилотники.

Взрывы изрядно напугали жителей, в том числе и госпожу Валентину, которая в момент атаки уже легла отдыхать. О российском ударе по городу она рассказала в комментарии "Суспільного".

Террор РФ против гражданских

По словам женщины, сначала она услышала не слишком громкий звук, а во второй раз сила взрыва была значительно сильнее.

"Я дома была, спала. Услышала первый взрыв – вроде глухой. Потом как дало – посыпалось стекло. Так я уже соскочила с кровати, оделась, вышла на улицу, побежала в общежитие. Там ребята с фонариками, то я всю ночь возле них", – подчеркнула она.

Утром Валентина вернулась домой и увидела, что на одном из окон отсутствует стекло. К счастью, другие окна уцелели, ведь на них была клейкая лента. В то же время у соседей стекла на обоих окнах выбило ударной волной.

Что предшествовало

В ночь на 15 апреля враг направил в сторону Днепра дроны-камикадзе типа Shahed, раздалась серия взрывов. В результате удара РФ произошло возгорание административного здания, повреждено 9-этажное здание.

Известно, что 29-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших – женщина 22 лет и мужчина 65 лет – будут лечиться амбулаторно.

Напомним, 14 апреля военные российской оккупационной армии также нанесли ракетный удар по Днепру. Известно о пяти погибших и 27 раненых. У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны и переломы.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 15 апреля российские войска ударили по частному сектору Черкасс. В результате атаки три дома разрушены, десятки домов получили повреждения, горели легковые машины и автобус, есть и пострадавшие среди гражданских.

