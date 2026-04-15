'Соседей вытаскивали через окно': в Черкассах рассказали о моменте вражеской атаки и масштабе разрушений. Видео

Среди ночи российские войска ударили по частному сектору Черкасс. В результате атаки три дома разрушены, десятки домов получили повреждения, горели легковые машины и автобус, есть и пострадавшие среди гражданских.

Когда Россия нанесла удары, люди спали в своих домах, некоторых горожан из пораженных домов вытаскивали через окна. Об этом рассказывает "Суспільне. Черкассы".

Что рассказывают очевидцы

По словам жительницы Черкасс Светланы Черес, удар по городу россияне нанесли в 03:46. Ее дом, где женщина живет уже почти 30 лет, получил повреждения. Дом напротив был уничтожен вражеским ударом.

"Когда бабахнуло, я посмотрела, а там такое пылает... Соседи спали, когда это случилось, их через окно вытаскивали. Я из восьмого дома, так тоже – окна, все посыпалось у меня во дворе. И двери, и шифер, и окна — все полетело", – рассказала Светлана Черес.

По словам начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца, силы ПВО обезвредили над областью 41 вражеский беспилотник.

В медицинской помощи нуждались четверо горожан. Госпитализировали двух пострадавших.

"В целом имеем четыре локации падения БпЛА. Речь идет о жилой инфраструктуре: это десятки поврежденных частных домов, автомобили. Точное количество будем знать после тщательного обследования. Спасибо всем службам за четкое взаимодействие и оперативное реагирование! Ключевое сейчас: оказать необходимую помощь пострадавшим жителям. Работает оперативный штаб", – подчеркнул чиновник

В ГСЧС озвучили немного другие данные о последствиях атаки. По предварительным данным спасателей, повреждены шесть жилых домов и две хозяйственные постройки. Уничтожены пять легковых автомобилей, еще четыре — повреждены.

Возникли пожары в двух жилых домах, а также загорелся автобус — все пожары ликвидированы.

"Кроме спасателей, на местах событий работали саперы и психологи ГСЧС, а также офицер-спасатель громады", – говорится в сообщении.

Как рассказывал OBOZ.UA, накануне, 14 апреля, Россия атаковала "Шахедами" Черкассы и убила 8-летнего ребенка. 14 человек получили ранения.

Впоследствии в сети показали фото убитого оккупантами Богдана. В Черкассах 15 апреля объявили Днем траура по жертве российской атаки.

