Жители временно оккупированной Луганской области, которые по мобилизации РФ вступают в ряды боевиков так называемой ЛНР, гибнут буквально "пачками". В сутки число ликвидированных пособников оккупантов достигает семи десятков человек.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в ежедневной сводке новостей на фронте. Такая катастрофическая ситуация вынуждает командование захватчиков менять стратегию и проводить массовые похороны буквально в закрытом режиме.

"Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до шести человек", – указано в сообщении.

Также "министерство госбезопасности" квазиреспублики ЛНР настоятельно требует кремировать тела мобилизованных. Иначе стремительный рост кладбищ вызовет нежелательные вопросы у тех, кому восемь лет внушали прелести "русского мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты несут потери также и на левобережье Херсонской области. В последнее время ВСУ уничтожили четыре наблюдательных пункта врага, в которых те хотели провести ротацию.

А спецназ СБУ "Белые волки" непрестанно устраивают оккупантам "горячие ночи". С начала апреля бойцами подразделения уничтожена 21 вражеская цель.