За последние две недели потери россиян на войне в Украине существенно выросли: британская разведка показала динамику

Потери российских оккупационных сил на войне против Украины в последнее время существенно возросли. За последние две недели Россия, вероятно, понесла самые высокие потери с первой недели полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

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Такой вывод сделала разведка министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Отчетом ведомство поделилось в Twitter-аккаунте в воскресенье, 12 февраля.

Британские разведчики считают, что большое количество "двухсотых" оккупантов наблюдается, в частности, в Донецкой области.

В основе динамики, опубликованной пресс-службой, статистика Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Хотя разведка министерства обороны [Великобритании] не может проверить методологию Украины, тенденции, которые иллюстрируют данные, скорее всего, точны", – отметили в ведомстве.

Там обратили внимание на то, что за последние семь дней Силы обороны в среднем за сутки ликвидировали 824 захватчиков. Этот показатель в четыре раза превышает тот, что был зарегистрирован в июне-июле 2022 года.

Так, статистика показывает, что в прошлом году в апреле, июне и июле вражеская армия теряла в среднем за сутки по 193, 172 и 173 военнослужащих соответственно. Но уже с августа этот показатель постепенно поднимался вверх (с небольшим проседанием в декабре).

Британские военные предположили, что на ощутимый рост потерь среди ВС РФ влияет много факторов, среди которых нехватка обученного персонала и нехватка координации и ресурсов на фронте. "Примером этого являются Угледар и Бахмут", – указали в отчете.

В разведке Соединенного Королевства добавили, что Украина также продолжает страдать от высокого уровня потерь. Напомним, что официальные данные об этом могут быть опубликованы уже после окончания войны.

Утром 12 февраля ГШ ВСУ сообщил, что за минувший день (11-го числа) было "демилитаризовано" еще 900 оккупантов. Всего с начала большой войны количество "двухсотых" во вражеской армии достигло 137 780 участников "СВО".

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Институт изучения войны заявил, что страна-агрессор пытается увеличить производство военной техники, прикрываясь "ответом на западную военную помощь Киеву", но на самом деле Кремль хочет скрыть реальные потери в боях.

– За почти год полномасштабной войны против Украины Россия понесла большие потери, причем больше всего пострадали Воздушно-десантные войска РФ.

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