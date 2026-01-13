'Потери России не должны уменьшаться': Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о текущей ситуации на фронте после доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он заявил о продолжающихся штурмах со стороны российских войск и подчеркнул, что защита украинских позиций продолжается, несмотря на сложные условия. Заявление президент сделал в вечернем обращении 13 января.

О ходе боевых действий и оценку ситуации Владимир Зеленский рассказал в обращении к гражданам, обнародованном на официальных ресурсах Офиса президента. В нем глава государства привел данные доклада Главкома и поблагодарил украинских военных за выполнение боевых задач.

"Российские потери не должны уменьшаться", – сказал Зеленский.

В обращении президент отметил, что сложная обстановка фиксируется по всей линии фронта, а самое тяжелое – непосредственно на передовой. Он упомянул влияние погодных условий и действия российской стороны, которая, по его словам, пытается создать впечатление, что вопрос завершения войны ее не касается. В то же время Зеленский подчеркнул, что украинские подразделения продолжают оборонять позиции.

Основные направления боев

Президент отдельно назвал Покровское направление, район Гуляйполя и Купянское направление как участки, где продолжаются активные боевые действия. По его словам, украинские военные достигают результатов на всех направлениях, где это необходимо. Зеленский отметил, что устойчивость обороны на фронте непосредственно влияет на позиции Украины в дипломатической плоскости.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 10 января российская оккупационная армия более 1500 раз обстреляла Донецкую область. Под огнем находились 9 населенных пунктов, 4 человека погибли. Для террора мирных жителей россияне применяли РСЗО, дроны и авиабомбы.

