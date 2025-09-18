ВСУ отминусовали 930 оккупантов, РСЗО и 33 артсистемы за сутки: Генштаб обновил данные

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 930 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 98 тыс. 380 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 17 сентября, украинские воины уничтожили два российских танка (всего уничтожено 11 191), одну РСЗО (1 491), 33 артиллерийские системы (32 879).

Потерял враг также 390 БПЛА оперативно-тактического уровня (60 469), 122 единицы автомобильной техники и автоцистерн (62 000).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 23 277 боевых бронированных машин, 1 217 средств ПВО, 422 самолета, 341 вертолет, 28 кораблей, одну подводную лодку, 3 965 единиц спецтехники и 3 718 крылатых ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские пограничники нанесли удары по врагу на Северо-Слобожанском направлении. В результате поражений уничтожены позиции, укрытия и склад БК врага.

Также сообщалось, что защитники взяли в плен сторонника преступника "Джамбо" из ЧВК "Вагнер".

В телефоне пленного нашли пафосные видео, а то, что пленили его бойцы патрульной полиции, стало для захватчика шоком.

