Силы обороны отминусовали 1190 оккупантов, 6 РСЗО и 74 артсистемы армии России за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1190 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 377 тыс. 510 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 10 июня в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали три танка (12 004), семь боевых бронированных машин (24 717), 74 артиллерийские системы (43 713), шесть РСЗО (1 857), три средства ПВО (1 414), 2 204 БпЛА оперативно-тактического уровня (340 531), пять наземных робототехнических комплексов (1 619).

Также уничтожены 376 единиц автомобильной техники и автоцистерн (105 172), четыре единицы специальной техники (4 267).

Всего за сутки Россия потеряла 2 682 единицы вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 733 крылатые ракеты.

Как писал OBOZ.UA, ВСУ нанесли удар по пункту дислокации саперного полка армии РФ на Донбассе. В результате атаки есть погибшие и раненые оккупанты, также враг потерял инженерное оборудование, боеприпасы и автомобильную технику.

Кроме того, появились спутниковые снимки, которые зафиксировали: на нефтебазе в Новороссийске после украинских ударов повреждены до 15 резервуаров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!