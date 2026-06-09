ВСУ нанесли удар по пункту дислокации саперного полка армии РФ на Донбассе: что известно о результатах
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Силы обороны Украины нанесли удар по пункту дислокации 90-го саперного полка армии РФ в населенном пункте Пионерское Донецкой области. По имеющимся данным, атаку осуществили 5 июня 2026 года с применением 25 ударных беспилотников.
О последствиях удара сообщил канал "Досье Шпиона", который обнародовал информацию о потерях российского подразделения. В сообщении указано, что в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие, а также потеряно инженерное оборудование, боеприпасы и автомобильная техника.
Потери подразделения
По обнародованным данным, среди погибших указаны:
- капитан Андрей Юшков,
- сержант Виктор Якубенко
- младший сержант Андрей Осипов.
Также сообщается о ранении:
- прапорщика Ильгама Айнулина,
- прапорщика Александра Науменко,
- младшего сержанта Ильи Решетникова,
- рядового Олега Ворошилова
- рядового Вячеслава Григорьева.
Отдельно отмечается, чтомайор Александр Константиновский считается пропавшим без вести.
Последствия атаки
По информации источника, удар пришелся по месту расположения 90-го саперного полка (военная часть 56602), который базируется в Тюмени. Для поражения цели было использовано 25 ударных БПЛА.
Кроме личного состава, потери понесло и имущество подразделения. Среди поврежденного и уничтоженного имущества называют инженерное оборудование, запасы боеприпасов и несколько единиц автомобильной техники.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Силы беспилотных систем провели новую серию Middle Strike-ударов по российскому оккупационному войску. Цели были расположены на ВОТ Донецкой области, и среди них – пункт временной дислокации вражеского подразделения, которое, в частности, строило так называемую линию Суровикина.
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