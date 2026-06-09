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ВСУ нанесли удар по пункту дислокации саперного полка армии РФ на Донбассе: что известно о результатах

Андрей Колотовкин
War
1 минута
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ВСУ нанесли удар по пункту дислокации саперного полка армии РФ на Донбассе: что известно о результатах
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Силы обороны Украины нанесли удар по пункту дислокации 90-го саперного полка армии РФ в населенном пункте Пионерское Донецкой области. По имеющимся данным, атаку осуществили 5 июня 2026 года с применением 25 ударных беспилотников.

О последствиях удара сообщил канал "Досье Шпиона", который обнародовал информацию о потерях российского подразделения. В сообщении указано, что в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие, а также потеряно инженерное оборудование, боеприпасы и автомобильная техника.

ВСУ нанесли удар по пункту дислокации саперного полка армии РФ на Донбассе: что известно о результатах

Потери подразделения

По обнародованным данным, среди погибших указаны:

  • капитан Андрей Юшков,
  • сержант Виктор Якубенко
  • младший сержант Андрей Осипов.

Также сообщается о ранении:

  • прапорщика Ильгама Айнулина,
  • прапорщика Александра Науменко,
  • младшего сержанта Ильи Решетникова,
  • рядового Олега Ворошилова
  • рядового Вячеслава Григорьева.

Отдельно отмечается, чтомайор Александр Константиновский считается пропавшим без вести.

Последствия атаки

По информации источника, удар пришелся по месту расположения 90-го саперного полка (военная часть 56602), который базируется в Тюмени. Для поражения цели было использовано 25 ударных БПЛА.

Кроме личного состава, потери понесло и имущество подразделения. Среди поврежденного и уничтоженного имущества называют инженерное оборудование, запасы боеприпасов и несколько единиц автомобильной техники.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Силы беспилотных систем провели новую серию Middle Strike-ударов по российскому оккупационному войску. Цели были расположены на ВОТ Донецкой области, и среди них – пункт временной дислокации вражеского подразделения, которое, в частности, строило так называемую линию Суровикина.

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