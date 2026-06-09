ВСУ нанесли удар по пункту дислокации саперного полка армии РФ на Донбассе: что известно о результатах

Силы обороны Украины нанесли удар по пункту дислокации 90-го саперного полка армии РФ в населенном пункте Пионерское Донецкой области. По имеющимся данным, атаку осуществили 5 июня 2026 года с применением 25 ударных беспилотников.

Видео дня

О последствиях удара сообщил канал "Досье Шпиона", который обнародовал информацию о потерях российского подразделения. В сообщении указано, что в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие, а также потеряно инженерное оборудование, боеприпасы и автомобильная техника.

Потери подразделения

По обнародованным данным, среди погибших указаны:

капитан Андрей Юшков,

сержант Виктор Якубенко

младший сержант Андрей Осипов.

Также сообщается о ранении:

прапорщика Ильгама Айнулина,

прапорщика Александра Науменко,

младшего сержанта Ильи Решетникова,

рядового Олега Ворошилова

рядового Вячеслава Григорьева.

Отдельно отмечается, чтомайор Александр Константиновский считается пропавшим без вести.

Последствия атаки

По информации источника, удар пришелся по месту расположения 90-го саперного полка (военная часть 56602), который базируется в Тюмени. Для поражения цели было использовано 25 ударных БПЛА.

Кроме личного состава, потери понесло и имущество подразделения. Среди поврежденного и уничтоженного имущества называют инженерное оборудование, запасы боеприпасов и несколько единиц автомобильной техники.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Силы беспилотных систем провели новую серию Middle Strike-ударов по российскому оккупационному войску. Цели были расположены на ВОТ Донецкой области, и среди них – пункт временной дислокации вражеского подразделения, которое, в частности, строило так называемую линию Суровикина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!