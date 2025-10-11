ВСУ отминусовали еще 1060 оккупантов, 6 ББМ и два десятка артсистем армии РФ: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1060 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 121 тыс. 570 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 10 октября, украинские воины ликвидировали один российский танк (всего уничтожено 11 247), шесть боевых бронированных машин (23 345), 21 артиллерийскую систему (33 568), одну РСЗО (1518)

Уничтожено также 219 БпЛА оперативно-тактического уровня (68 766), 18 крылатых ракет (3859) и 72 единицы автомобильной техники и автоцистерн (63 847).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 1225 средств ПВО, 427 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку и 3 973 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы спецопераций уничтожили ДРГ и провели "зачистку" в Ямполе Донецкой области. Потери врагу нанесли бойцы 8 полка.

Также сообщалось, что СБУ нанесла серию ударов по местам базирования российской техники и личного состава. Ночные "фейерверки" оккупантам обеспечили с помощью дронов.

