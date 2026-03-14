Силы обороны за сутки отминусовали еще 810 российских оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 810 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 278 тыс. 430 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 14 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали четыре танка (11 777), 10 боевых бронированных машин (24 212), 52 артиллерийские системы (38 421), одну РСЗО (1 686), одно средство ПВО (1 332), 2 147 БпЛА оперативно-тактического уровня (177 286).

Также уничтожено 180 единиц автомобильной техники и автоцистерн (83 403).

За сутки Россия потеряла 2 395 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 349 вертолетов, 4 403 крылатые ракеты, 31 корабль/катер, две подводные лодки и 4 088 единиц специальной техники.

Как писал OBOZ.UA, российский пропагандист признался, что новая волна мобилизации не поможет России переломить ситуацию на фронте. Уже сейчас оккупанты испытывают серьезную нехватку офицерского состава. Даже текущую численность оккупационной армии российские власти не могут обеспечить, проблемы захватчиков усугубляются трудностями со связью.

