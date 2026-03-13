Командировать некому: российский пропагандист признался, что новая волна мобилизации не поможет России переломить ситуацию на фронте. Видео

В Z-cообществе усомнились, что новая волна мобилизации поможет РФ переломить ситуацию на фронте в свою пользу. Уже сейчас оккупационная российская армия в Украине ощущает острый дефицит офицерского состава.

К тому же оккупанты так и не смогли решить ни проблему со связью и снабжением, ни с нехваткой техники даже для существующего контингента. С "крамольной" с точки зрения кремлевской повестки оценкой выступил российский пропагандист, предатель из Сумщины Юрий Подоляка, на его тезисы обратил внимание антивоенный российский Telegram-канал "Сеятель ветра".

Новая волна мобилизации России не поможет

Жаждущие уничтожения Украины россияне продолжают грезить о "победе" в полномасштабной российско-украинской войне. Однако Подоляка охладил пыл жителей страны-агрессора, мечтающих о "мобилизации еще миллиона человек", которая "приведет к победе".

Он убежден, что новая волна мобилизации не поможет России переломить ситуацию на фронте.

Одной из причин пропагандист называет уже существующий острый дефицит офицерского состава в рядах оккупационной армии – возникший, в том числе, из-за больших потерь агрессора.

"Нехватка офицерского состава колоссальная. Хорошего офицерского состава – еще более колоссальная. И зачастую те офицеры, которые приходят во вновь сформированные части, не имеют боевого опыта (если, опять же, мы их мобилизуем). Они не знают, что такое современная война. И чтобы часть стала хорошей – проходят месяцы, а бывает и гораздо больше... И вот если набрать еще один миллион человек... А напомню, что у нас сейчас на фронте цифра примерно сопоставимая – около миллиона человек... Это при том, что у нас уже сейчас кадрового хорошего состава нет офицерского, очень мало. И делить это на еще миллион – так себе история", – убежден пропагандист.

Обосновывая свое мнение, Подоляка практически наговорил на статью о "дискредитации ВС РФ": по его словам, военно-политическое руководство страны врет, утверждая, что возникшие после блокировки Starlink и замедления российскими властями Telegram проблемы со связью были решены.

"До сих пор не решены проблемы связи. При всех заявлениях. Люди, которые реально бывают на фронте, общаются с фронтовиками – они не дадут соврать. Проблем хватает. Вагон проблем", – сказал Подоляка.

Далее он еще больше усугубил свое положение, заявив, что на пятом году полномасштабной войны государство-агрессор так и не смогло наладить обеспечение своей армии, "освободители" до сих пор нуждаются практически во всем, включая технику – и полагаются на помощь "волонтеров".

"Очень многие вещи до сих пор поставляются в основном волонтерами. И если все это начнет перекладываться еще на миллион, снабжение будет еще хуже", – считает предавший Украину сумчанин.

Подоляка спрогнозировал, что в случае объявления мобилизации и без того высокие потери ВС РФ увеличатся кратно. И в Кремле, по его мнению, это понимают.

"Боеспособность этих подразделений вызывает лично у меня в перспективе ближайшего года большое сомнение. А вот уровень боевых потерь этих подразделений, я думаю, с учетом современных реалий будет чрезвычайно высок. Что, естественно, скажется самым пагубным образом на внутренней ситуации в стране. И понятно, что это никому не надо", – сказал он.

Также Подоляка выразил опасения, что в случае объявления масштабной мобилизации Россия столкнется с угрозой распада.

"Да, есть возможность, что новый миллион человек все-таки переломит ситуацию, но есть вероятность и обратного процесса. Вспомним 1917-ый, трагический год для нашей страны, когда страна фактически распалась – и слава богу, что она смогла быть собрана вновь. Дадут ли нам в случае такого развития событий собрать страну вновь -– у меня большие сомнения. А создать напряженность в обществе наша власть, естественно, очень не хочет. Я не вижу предпосылок для того, чтобы это произошло", – выдал уроженец Сумской области, не имеющий, очевидно, понятия о том, насколько исчезнувшая в 1917 году Российская империя была больше России, в которую, по его мнению, "удалось собрать страну вновь".

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта президент Украины Владимир Зеленский раскрыл потери России в войне и планы Путина по мобилизации.

А пока мобилизацию в РФ еще не объявили, восполнять потери Кремль решил за счет студентов. Учащихся из России и с оккупированной территории Украины решили бросить в топку войны. В частности, происходит это путем вербовки в беспилотные войска. Студентов убеждают подписывать контракты, обещая им "безопасную службу", возможность уйти из армии после года службы, решение проблем с академзадолженностью, большие выплаты и прочие "плюшки". Отказавшимся угрожают отчислением.

