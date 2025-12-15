ВСУ отминусовали еще 980 российских захватчиков и почти 1000 единиц техники и вооружений: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 980 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 189 тыс. 470 человек.

Ликвидирована также почти тысяча единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 14 декабря, украинские воины ликвидировали два танка (11 412), 10 боевых бронированных машин (23 731), 64 артиллерийские системы (35 105), три РСЗО (1 570), два средства ПВО (1 261), 653 БпЛА оперативно-тактического уровня (90 777).

Также уничтожено 207 единиц автомобильной техники и автоцистерн (70 005).

В целом Россия за сутки потеряла 941 единицу вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 432 самолета, 347 вертолетов, 4 037 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, подводную лодку и 4 026 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские разведчики уничтожили российских военных во время зачистки местности. Враг понес потери на Купянском направлении.

Также стало известно, что на Херсонщине ликвидировали ветерана АТО-предателя Украины. 39-летний Степан Гавий из села Новокаменка Таврической громады Каховского района Херсонщиныдобровольно подписал контракт с Вооруженными силами РФ и участвовал в боевых действиях против Украины. Он сдавал оккупантам проукраинских жителей села и называл себя комендантом.

