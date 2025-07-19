ВСУ отминусовали еще 1120 оккупантов, 7 ББМ и до полусотни артсистем армии РФ: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1120 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 1 млн 40 тыс. человек.

Видео дня

Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1120 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе на утро 19 июля достигли 1 040 950 человек.

Терял враг также технику и вооружение.

В частности, накануне украинские воины уничтожили семь ББМ (23 012), 46 артиллерийских систем (30 531), одну РСЗО (1 442), одно средство ПВО (1 198), 163 БпЛА оперативно-тактического уровня (46 712), одну крылатую ракету (3 492) и 112 единиц автомобильной техники (55 606).

Временно неизменным остается общее количество уничтоженных российских танков (11 032), самолетов (421), вертолетов (340), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1), спецтехники (3 932).

Напомним, ранее в сети появилось видео уничтожения украинскими воинами 15 российских пушек в Донецкой области.

Также главком ВСУ Александр Сырский рассказал, сколько военных теряет Россия на фронте ежесуточно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!