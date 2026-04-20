Силы обороны отминусовали еще 1050 российских захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1050 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 319 тыс. 270 человек.

Видео дня

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 20 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 884), две боевые бронированные машины (24 422), 72 артиллерийские системы (40 396), одно средство ПВО (1 350), 1 427 БпЛА оперативно-тактического уровня (248 558).

Также уничтожены 174 единицы автомобильной техники и автоцистерн (90 571) и одна единица спецтехники (4 132).

За сутки Россия потеряла 1 679 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 748 РСЗО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 549 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!