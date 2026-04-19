Украинские 'Призраки' выследили и уничтожили врага с неба. Видео

Недавно украинские бойцы выследили оккупантов с неба, а затем уничтожили их с помощью БПЛА. Дронари выслеживают оккупантов даже в тех зонах, которые враг считает безопасными.

Видео дня

Кадры уничтожения оккупантов обнародовали в Telegram-канале Оперативного командования "Север". Там подчеркнули, что каждый вылет украинских дронов фатальный для вражеского войска.

""Призраки" 41 отдельной механизированной бригады увидят врага, где бы он ни прятался. Они достанут его там, где он чувствует себя в безопасности. Их взгляд с неба – это точность, от которой не убежать", – говорится в сообщении.

Украинские военные уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк". Очередную вражескую цель подстрелили 18 апреля на тихоокеанской оккупированной территории Запорожской области.

"Адский огнемет "Сонцепёк". Был. Пилоты 414 обр "Птицы Мадьяра" совместно с пилотами 412 обр "Nemesis" уничтожили 18 апреля 2026 г. в ТОТ Запорожской обл очень токсичную чесотку – тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепёк"", – говорится в заметке командующего СБС.

Также в ночь на 17 апреля Силы специальных операций поразили логистическую базу засекреченного российского центра беспилотных технологий "Рубикон". Он расположен во временно оккупированном Мангуше в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделение специального назначения СБУ "Альфа" по итогам марта продемонстрировало самую высокую результативность среди всех составляющих Сил обороны Украины. Бойцы активно применяют беспилотные технологии и работают на передовой в круглосуточном режиме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!